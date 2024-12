Questa sera alle 21 la Filarmonica sul palco del Cavola Forum

Al Cavola Forum questa sera alle 21 sarà ospite la Filarmonica Città del Tricolore che eseguirà il Concerto di Natale, un’occasione per ascoltare ottima musica diretta dal maestro Stefano Tincani. La Filarmonica Città del Tricolore non è solo l’orchestra di fiati di Reggio ma una fucina di collaborazioni legate al tessuto sociale della provincia, con sede al Conservatorio Peri-Merulo. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato verrà devoluto alla Protezione civile di Cavola e Valsecchia. Previsto un servizio di trasporto per persone in difficoltà: tel. 0522 805110.

s.b.