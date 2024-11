Questa sera il consiglio comunale, Alleanza Civica: "Nuovo stadio e opere pubbliche: facciamo il punto"

È convocato per stasera il consiglio comunale a San Martino in Rio. All’ordine del giorno figurano anche interpellanze dei consiglieri Davide Caffagni, Maura Catellani e Daniele Erbanni di Alleanza Civica: "Da alcuni anni non si vedono cantieri né l’avanzamento di progetti per quanto riguarda il nuovo stadio comunale: dopo le prime opere realizzate nel lontano 2015 e gli ulteriori stralci di campo a 5, campo a 9 e copertura della tribuna di qualche anno fa, nulla è più stato fatto. Mancano ancora all’appello diverse opere come i locali per la sede della società sportiva e l’attività ricreativa, ulteriori campi e nuovi spogliatoi già oggi in numero esiguo, ma anche i parcheggi per atleti e pubblico. Con la nostra interpellanza vogliamo quindi chiarire se, quando e con che soldi potrà essere sviluppato il progetto della nuova zona sportiva per il calcio, senza dimenticare che lì erano stati promessi anche campi da gioco per le bocce".

Alleanza Civica intende poi far luce anche sull’esecuzione e la rendicontazione di tutte le opere di urbanizzazione e di compensazione previste a favore della collettività nell’ambito dell’ampliamento dello stabilimento Italgraniti a Trignano. Anche per questo caso è stata presentata una interpellanza per la quale è attesa una risposta dal consiglio comunale di stasera.