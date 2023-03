Questa squadra speciale merita di vincere

La classe II A dell’Istituto Comprensivo di Castellarano ha incontrato il presidente Luigi Ruggi, l’allenatore Umberto D’Addona, Marco e Umberto (laterali di destra) della squadra speciale di calcio a 5 del Comune. Un’occasione per riflettere sul valore dell’inclusività.

Luigi Ruggi, quanti membri conta la squadra e cosa significa allenarla?

"La squadra conta 25 ragazzi con disabilità diverse. È per questo, e perchè siamo volontari non allenatori professionisti, che abbiamo deciso di occuparci di calcio: semplice da insegnare e da comprendere".

Cosa risponde, Umberto D’Addona?

"Alleno la squadra da 10 anni circa. Ma sono anche il padre di uno dei ragazzi. Questi atleti regalano sensazioni uniche, vivono lo sport da tifosi, ma non sempre riescono a metterlo in pratica. La loro gioia sta nel praticare il calcio, superando le difficoltà, con reciproco aiuto e divertimento: questo è il nostro principale obiettivo".

Ruggi, il regolamento è diverso da quello che si conosce? Quali sono le vostre più grandi soddisfazioni e gli obiettivi futuri?

"Le regole variano da regione a regione. Tra le principali c’è quella del time-out, per cui se un ragazzo fatica a colpire la palla può entrare in campo con un tutor e tutti lo aiutano a segnare. I nostri in questo sono eccezionali. I tempi variano in base alla disabilità e i cambi si effettuano ogni volta che serve. A fine partita si battono sempre i rigori, così tutti hanno la possibilità di segnare e tornare a casa felici. Un importante obiettivo è il torneo del 27-29 maggio all’oratorio San Giovanni Bosco’, che consentirà a 150 atleti di stare insieme".

D’Addona?

"Un obiettivo è anche la visibilità, non dobbiamo rimanere in palestra e temere di farci vedere. La soddisfazione più grande stata la vittoria consecutiva per due anni del campionato italiano, per cui il sindaco Giorgio Zanni ci ha anche accolti nella sala consiliare".

Ruggi, il Comune aiuta la vostra organizzazione? Ci sono degli sponsor che sovvenzionano le attività?

"Le attività sono possibili grazie ai volontari, agli sponsor e al Comune che ci ha dato anche la sede. Non chiediamo quote di tesseramento, contrarie al nostro principio di inclusione. La difficoltà però è il trasporto: il Comune ci ha dato un pulmino di 8 posti, ma i ragazzi sono 25, perciò lo spostamento già difficoltoso, non è semplice".

Marco e Umberto, qual è il valore più grande che avete condiviso con i compagni?

"Il gruppo ci aiuta a superare le difficoltà. Il calcio consente a compagni e avversari di diventare amici. Spesso entrando in campo vediamo ragazzi con disabilità maggiori e cerchiamo di farli segnare: è così che ci si sente parte del gruppo".

Classe II A