Queste buche stradali dimenticate dai tagli del nastro

Sabato c’è stata l’inaugurazione del nuovo allestimento di Porta Castello. C’era tanto pubblico, la banda musicale, bandiere e soprattutto un asfalto liscio come un tavolo da biliardo. Poco distante, in viale Risorgimento, fra le tante buche che lo costellano, ce n’è una che si apre proprio davanti all’ospedale S. Maria. Quasi sopra di essa il quadro elettronico, piuttosto ironico, secondo me, che recita “Benvenuti all’ospedale“. È lì da settimane e continua ad allargarsi sempre più, sembra una pubblicità sponsorizzata, forse dal reparto di traumatologia? Proseguendo poi la ciclabile bisogna fare attenzione ai rami bassi dei platani e a quelli secchi ammonticchiati alla base di ogni platano che sono lì da mesi. Non parliamo poi di via Tassoni dove la ciclabile è praticamente impraticabile, le buche si sono coalizzate formando un unico dissesto. Ma non mi stupisco più di tanto, sappiamo ormai che l’incuria del verde e le buche sono da tempo una costante che dobbiamo subire. Poi, però, mi viene da pensare che, forse, in Comune ci dovrebbe essere qualcuno preposto a risolvere questi problemi e che magari riceve anche un lauto stipendio ! E allora....

Marinella Redeghieri