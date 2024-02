"Queste giornate sono l’antidoto all’ignoranza"

Il ricordo della Battaglia di Fabbrico con l’appello per il "cessate il fuoco subito", rivolto ai protagonisti dei conflitti bellici in corso nel mondo.

Ieri mattina a Fabbrico la commemorazione dello scontro armato tra partigiani e squadre nazifasciste, avvenuto 79 anni fa. Un lungo corteo è partito, sotto la pioggia, da via Roma per fare tappa al monumento in piazza e al monumento ai Caduti accanto a Villa Ferretti, dove si svolse la battaglia.

Poi il ritorno in centro – in teatro e non davanti al municipio, a causa del maltempo – per l’orazione ufficiale affidata al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che ha sottolineato come "la visita ai luoghi della Resistenza sia il miglior antidoto all’ignoranza".

Davanti a Villa Ferretti, come sempre, era presente anche un gruppo di aderenti ad associazioni di destra e del Centro Studi Italia, a ricordare i Caduti dello schieramento fascista nella battaglia.

A loro si è rivolto Bonaccini durante l’orazione: "Se avesse vinto la vostra parte o quelli come voi, ora nessuno avrebbe potuto manifestare al contrario. Lo potete fare perché hanno vinto quelli che stavano dalla parte giusta".

Poi, riferendosi al conflitto d’attualità: "Se si ferma la Russia finisce la guerra, se si ferma l’Ucraina finirebbe l’Ucraina tutta, con gravi conseguenze per tutta Europa", ha detto Bonaccini.

E sul Medio Oriente ha aggiunto: "Da condannare gli attacchi terroristici, ma anche quelli ingiustificati a Gaza e Palestina. Il governo Netanyahu è il peggior nemico di Israele".

Il sindaco di Fabbrico, Roberto Ferrari, ha sottolineato il testo di una canzone dedicata alla battaglia e intonata dai bimbi delle elementari: "Il ricordo di quei giorni sempre uniti ci terrà. Mi ricordo che poi venne l’alba e qualcosa di colpo cambiò. Il domani era venuto e la notte era passata".

Antonio Lecci