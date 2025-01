"Questi provvedimenti antismog non possono dare alcun beneficio"

I provvedimenti legati al "Piano regionale dell’aria" risultano essere obbligatori per i Comuni, che devono mettere in pratica dei provvedimenti che possano cercare di tutelare i centri storici, e i paesi in generale, dal fenomeno dello smog e dell’inquinamento atmosferico in generale.

Ma non tutti gli amministratori pubblici locali sono d’accordo con la tesi che questi provvedimenti possano effettivamente avere risultati positivi. Cristina Ferraroni, nel periodo in cui è stato sindaco a Poviglio (ora è capogruppo di opposizione), ha sempre contestato questo tipo di provvedimenti: "Vengono vietati gli accessi ad alcune aree del centro abitato del paese a veicoli che non sono ritenuti conformi alla tutela ambientale. Ma a cosa serve, visto che a poche decine di metri di distanza dal nostro centro storico passa un’ex Statale, via Romana, che è transitata continuamente da ogni tipo di veicolo? A suo tempo, agli amministratori della Regione, dissi chiaramente che avrei firmato l’ordinanza per i provvedimenti del Piano Aria, ma che mai avrei chiesto di metterli in pratica. Penso alle persone che non possono permettersi auto di nuova generazione e sono costretti a usare veicoli considerati troppo inquinanti. Ci sono anche aziende costrette a usare autocarro o furgoni non proprio nuovi. Cosa facciamo? Costringiamo a cambiarli? E chi non se può permettere, smette di lavorare?".

C’è poi chi considera come il mancato accesso a strade del centro possa costringere chi si sposta su auto "vecchie" ad allungare il percorso. Con un aumento dei chilometri percorsi nelle zone limitrofe e, di conseguenza, degli scarichi in atmosfera. Per questo sull’argomento è aperto un vivace dibattito, spesso infarcito pure da evidenti polemiche.

Antonio Lecci