Questionario tra i giovani sul bullismo

Ci sono ancora pochi giorni per partecipare al questionario riservato a giovani dai 14 ai 25 anni, che il Comune di Rio Saliceto ha promosso per avere un quadro generale completo e attendibile su fenomeni come bullismo e cyberbullismo. L’amministrazione comunale punta a capire se questi fenomeni siano localmente diffusi, se i giovani sanno come denunciare eventuali casi e se si sentono sicuri nel farlo. "Da una prima analisi delle risposte – conferma il sindaco riese, Lucio Malavasi (foto) – è emerso che anche Rio Saliceto non è esente da questi fenomeni. Ci aspettiamo una ampia partecipazione dei giovani al questionario, che prevede risposte in forma anonima, con i risultati pubblicati sui canali social del Comune e discussi con gli studenti del paese". Il questionario è sul sito internet del Comune di Rio Saliceto.