’Questione di clima’ con Mercalli

Ambiente e clima diventano spettacolo, oggi alle 18 al teatro Ruggeri di Guastalla, dove il locale Rotary Club organizza la conferenza "Questione di clima: visione generale delle criticità del nostro Bel Paese", con ingresso libero. Relatore è Luca Mercalli (foto), noto climatologo e divulgatore scientifico, affiancato per l’occasione da Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca ed ex ministro dell’Ambiente, e Arrigo Bonfanti, presidente di Innova 1872-Allianz. La conferenza è organizzata col sostegno di Emil Banca, Innova 1872- Allianz e il patrocinio del Comune guastallese e dell’Unione Bassa Reggiana. L’evento viene inoltre promosso in collaborazione con l’istituito Russell di Guastalla, che celebra i suoi 40 anni di vita.

Il noto climatologo e divulgatore scientifico offre nel suo intervento alla cittadinanza un approfondimento sulla situazione attuale del nostro pianeta sotto l’aspetto ambientale. Inoltre, l’ospite sarà ospite domattina alle 9,30 al palasport di Guastalla, per una Lectio Magistralis riservata a circa novecento studenti dell’istituto scolastico superiore di via Sacco e Vanzetti, offrendo loro l’opportunità di approfondire ulteriormente le tematiche climatiche, guidando i ragazzi in un approfondimento sui dati più recenti e spiegando con chiarezza cosa è possibile fare contro gli effetti negativi del cambiamenti climatici.

Antonio Lecci