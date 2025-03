Questione gessi, "il testo dell’accordo per ora è solo una bozza"

Il Comune di Fabbrico manifesta l’intenzione di ritirarsi dal procedimento giudiziario, ancora aperto con un ricorso in Appello, legato alla vicenda dei contestati gessi di concimazione depositati ormai anni fa in un’area agricola delle campagne del paese. Ma – contrariamente a quanto riportato nei giorni scorsi – l’accordo con l’impresa sottoposta a giudizio non è ancora stato formalmente sottoscritto dalle parti.

Dal municipio, attraverso l’avvocato Andrea Aguzzoli che tutela l’ente pubblico, precisano che il testo dell’accordo è per ora una bozza di scrittura transattiva, suscettibile di possibili modifiche. Inoltre, il Comune rimane al momento costituito parte civile e non ha ancora accettato la somma stabilita dal giudice di primo grado come risarcimento provvisionale (ventimila euro più le spese legali). La costituzione verrebbe revocata solo con il perfezionamento dell’accordo. Il tribunale reggiano ha riconosciuto un danno di immagine al Comune di Fabbrico dovuto alla correlazione tra gli odori percepiti dai cittadini e le lamentele giunte all’epoca nei confronti dell’amministrazione comunale.

Proprio questo danno di immagine giustifica la presenza del Comune nel procedimento penale. E inoltre stabilito che questo danno sia da liquidarsi davanti al giudice civile. E l’eventuale revoca della costituzione di parte civile non inciderà sul processo penale ancora in corso.