Questione Reggio-Ciano: "Se diventasse tramvia?. Sondiamo la fattibilità"

I problemi della ferrovia Reggio-Ciano e del trasporto pubblico in Val d’Enza ieri al centro di una discussione in consiglio comunale, grazie ad una mozione presentata dal gruppo di minoranza "Bibbiano Bene comune". Un documento molto articolato e condiviso nello spirito e nei contenuti anche dalla maggioranza, tranne che nelle richieste finali tant’è che - dopo un tentativo di mediazione su un documento condiviso - si è andati al voto con due testi differenti.

A dividere è la proposta di Bene Comune di impegnare la giunta Carletti e quelle degli altri Comuni interessati dalla linea affinché la Regione produca uno studio di fattibilità per la trasformazione della linea in una tramvia "il cui esercizio sarebbe più semplice, leggero (minori attese ai PL), capillare ed economico rispetto alla gestione di una ferrovia tradizionale come l’attuale". Soluzione che "avrebbe anche il vantaggio di riutilizzare quasi integralmente gli investimenti fatti fino ad ora dalla Regione, in particolare gli impianti di elettrificazione".

f.c.