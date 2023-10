Questione treni elettrici: "L’autorizzazione c’era"

"Il servizio commerciale con i nuovi materiali elettrici ETR103-104 (POP) ed ETR350 è stato avviato solo a valle delle autorizzazioni di circolabilità ricevute dal gestore infrastruttura e delle verifiche sulla compatibilità dei convogli con la linea in oggetto". Questa la risposta arrivata ieri da Trenitalia Tper, in merito all’interpellanza avanzata dai consiglieri Delmonte e Catellani (Lega) in Regione sui treni elettrici delle linee locali circolati senza autorizzazione.