"Questo cimitero è ben curato"

Mara Bonini sta cambiando i fiori della lapide di marmo scuro. Nei giorni scorsi anche lei era al cimitero Monumentale di Reggio Emilia.

È l’occasione per un saluto ai propri cari e per la pulizia della propria area. Per Bonini questo cimitero, rispetto ad altre realtà "è ben curato".

"Per fortuna non ho da lamentarmi –aggiunge–,il prato è ben sistemato, spesso anche le tombe degli altri. E non ci sono vandalismi che si possono magari trovare altrove".

A febbraio ha perso il cugino, Franco Bonini titolare dello storico negozio Toschi Arredamenti: "Sono venuta a portare i fiori alla mia famiglia".