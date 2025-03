’Questo non è amore’ Stand della polizia tra la gente

"Un piccolo gesto per dire grazie". In occasione dell’8 marzo, la Polizia Stradale di Reggio Emilia ha omaggiato con un mazzo di mimose le colleghe che ogni giorno lavorano con impegno e dedizione per la sicurezza sulle strade. "Auguri a tutte le donne, dentro e fuori la divisa!", hanno scritto gli uomini della Polizia di Stato di Reggio sulla loro pagina Facebook.

E ieri mattina, in occasione della celebrazione della Giornata internazionale della Donna, la Divisione Anticrimine della questura di Reggio Emilia ha organizzato alcuni momenti di incontro rivolti alla cittadinanza, e in particolar modo alle donne, allestendo un gazebo informativo in piazza Prampolini. All’iniziativa hanno partecipato, oltre che il Questore di Reggio Emilia, Giuseppe Maggese, anche personale della Polizia di Stato specializzato nel contrasto alla violenza di genere.

Nella circostanza è stata distribuita la brochure ’Questo non è amore’, realizzata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza nell’ambito dell’omonima campagna permanente della Polizia di Stato finalizzata al contrasto all’odioso fenomeno della violenza di genere.