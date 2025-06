Questo venerdì il grande ritorno del Vetto Bike Fest

Grande ritorno del “Vetto bike Fest”, organizzato dalla Associazione MTB Vetto con il Patrocinio dell’Unione montana dell’Appennino reggiano. La prima edizione, di maggio 2024, si è conclusa con la partecipazione di oltre 800 appassionati di mountain bike e visitatori nel corso dei due giorni di eventi. Un risultato sorprendente, dato che si trattava di una proposta del tutto nuova in quest’area, ma che ha subito convinto gli organizzatori a riproporre l’evento per il 2025 in tre giornate: 6, 7, 8 giugno 2025, negli spazi del Palapa Village a Tizzolo di Vetto. Il programma dell’evento è stato ampliato: ci saranno 2 trails dedicati e tabellati, tantissime attività, come i test gratuiti con oltre 100 bici, gli spettacoli, i tour con guida, anche in notturna, lo spazio per i bambini con la gimkana kids. Oltre a musica e punti ristoro.

Tutte le informazioni su questo evento, nato per la valorizzazione del cicloturismo MTB in Appennino Reggiano, sono online sul sito dell’Associazione: https://www.mtbvetto.it/.