Questura-Croce Verde, alleanza per il soccorso

Sono stati 88 i poliziotti che hanno partecipato ai corsi di formazione, legate alle tecniche di primo soccorso nei confronti di persone ferite o colte da malore, organizzati dal novembre del 2022 dalla Croce Verde di Reggio destinati direttamente al personale di via Dante.

Un numero importante, "al di sopra delle aspettative", come anche sottolineato dal questore Giuseppe Ferrari, che ieri mattina, in occasione dell’ultima lezione del corso, è voluto intervenire, accompagnato dal medico superiore della Polizia di Stato, dottoressa Patrizia Lodato, per conferire una targa a titolo di ringraziamento al presidente della Croce Verde, Rolando Landini per l’attività che l’istituzione da lui presieduta ha svolto a favore della polizia di Stato. "Ho ritenuto doveroso ringraziare la Croce Verde perché alla fine abbiamo raggiunto un numero molto elevato di operatori che hanno partecipato a questi corsi – sottolinea il dottor Ferrari – Il ringraziamento va anche agli agenti, perché, evidentemente, 88 appartenenti alla Polizia di Reggio hanno sentito la necessità di avere questa ulteriore formazione che poi può consentire, come è successo a un collega della Stradale qualche giorno fa, di salvare delle vite. Pertanto, questa disponibilità da parte degli agenti a intraprendere un percorso di formazione non strettamente correlato a quelle che sono le attività specifiche del corpo fa onore a loro stessi in primis, e alla Polizia di Reggio in seconda battuta". "E’ indubbio che quando si ricevono dei complimenti fa sempre piacere – è la risposta del presidente di Croce Verde, Rolando Landini -. Oltre ai servizi di natura sanitaria e di soccorso abbiamo anche questa attività di formazione. Un rapporto, quello con la questura, che si è consolidato nel corso degli ultimi anni non solo nell’ambito formativo ma anche, nei due anni di Covid, nello svolgimento di controlli in vece della polizia. Ben venga questa collaborazione su più fronti con la questura".

Nicola Bonafini