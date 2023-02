Questura sott’organico "Intervenga il ministero"

Organici troppo risicati in questura.

La denuncia arriva da Cisl Emilia Centrale e dal Siulp che lanciano un appello al Ministero dell’Interno affinché intervenga.

"Sono trenta le unità che mancano alla Polizia stradale - afferma Aldo Aragiusto (foto), segretario generale del Siulp - Se da un lato è obbligatorio garantire la copertura di autostrade con le nostre pattuglie, dall’altro rileviamo condizioni di sofferenza a Castelnovo Monti e a Guastalla dove la Polstrada non riesce più a monitorare adeguatamente le tratte di competenza".

Situazione analoga alla Polfer in città "dove a fronte dell’arrivo di tre unità dopo un fermo durato anni, ancora non si riesce a coprire la corretta turnazione h24 considerato che Reggio Emilia ha due stazioni da monitorare. Auspichiamo l’arrivo di altre 6-7 unità per passare dai 14 attuali ad almeno 20 agenti". Mentre in questura "l’aumento di indagini, il controllo del territorio, di direttive antimafia e codici rossi richiederebbero più personale, sia per la squadra mobile sia per Volanti e Digos". Da qui l’appello di Rosamaria Papaleo, segretaria generale della Cisl Emilia Centrale: "Abbiamo notato un impegno da parte del questore Giuseppe Ferrari per il potenziamento dei dirigenti dei rispettivi compartimenti, eppure siamo dinnanzi a una città, Reggio Emilia, che è cresciuta fortemente, con eventi, spinte migratorie, non si può basare la sicurezza pubblica su un personale sottodimensionato. Non solo c’è un tema di sicurezza sul lavoro per agenti e ispettori, che deve essere garantito da forze adeguate, ma anche nei confronti dei cittadini".

"Da qui – conclude Papaleo – la nostra richiesta al Ministero dell’Interno per un potenziamento degli organici".