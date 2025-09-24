"Qui a Tokyo c’è la luce di Ghirri". Vecchi e de Pascale alla mostra

A Tokyo, in Giappone, l’ex sindaco di Reggio, Luca Vecchi, e il presidente dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, hanno visitato la mostra dedicata al fotografo reggiano Luigi Ghirri. Lo stesso Vecchi ha raccontato della giornata nella metropoli del Sol Levante e del contatto con il lascito del grande fotoreporter.

"Immagini ed emozioni che restano nel tempo, catturate con l’occhio di un grande reggiano, di un grande fotografo, Luigi Ghirri – ha scritto Vecchi su un post su Facebook – Oggi (ieri, ndr), a Tokyo, insieme al Presidente @micheledepascale e alla delegazione della Regione Emilia-Romagna, abbiamo visitato la mostra dedicata al grande fotografo, organizzata in occasione dei trent’anni del Tokyo Photographic Art Museum. Trovarsi così lontani da casa e ritrovare, attraverso le sue fotografie – ha continuato l’attuale Capo di Gabinetto in Regione – , la luce, i paesaggi, l’anima della nostra terra…è un’emozione speciale ma è pure consapevolezza della forza dell’arte di costruire ponti tra culture differenti in un’epoca molto complessa".

Nato a Fellegara di Scandiano, in provincia di Reggio, Ghirri inizia a fotografare nel 1969, collaborando e confrontandosi con artisti concettuali. Geometra per lavoro, artisticamente per tutti gli anni settanta procede componendo serie evocative dei vari temi della visione: l’immagine naturale e quella artificiale, l’ambiguità del paesaggio contemporaneo, la citazione della storia, l’immaginario del consumo. Memorabili alcune imprese collettive, realizzate coinvolgendo altri fotografi attivi sugli stessi temi, con al centro la descrizione del paesaggio italiano. Vanno ricordate Viaggio in Italia (1984) e Esplorazioni sulla Via Emilia (1986).