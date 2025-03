"Qui diploma, laurea e famiglia"

Mariam Tabidze è arrivata in Italia nel giugno 2010, aveva quasi 18 anni. "Mia mamma ha insistito, ma io in Georgia mi stavo iscrivendo all’università e non ero convinta". Una volta arrivata, ha iniziato subito i corsi estivi di italiano e a settembre è entrata in seconda superiore. "Nel 2014 mi sono diplomata e poi mi sono laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali nel 2018. A livello emotivo è stato duro lasciare amici e famiglia in Georgia, ma ce l’ho fatta". Oggi lavora come impiegata amministrativa e si è costruita una vita a Reggio. "Rispetto alla metropoli da cui provengo, è più tranquilla: non perdo tempo nel traffico e mi dedico di più alla mia famiglia. Se me lo chiedono dico che sono georgiana, nonostante l’accento emiliano e un marito reggiano. Nostra figlia è l’unione perfetta delle nostre culture".