"Qui è morto il mio cane". E verga scritte su tutta la rotatoria

"Sono arrabbiato con quell’incrocio perché lì è morto il mio cane". E imbratta una rotatoria scrivendo con lo spray il nome dell’animale varie volte e in maniera diversa. I carabinieri di Bibbiano denunciano un 40enne per deturpamento e imbrattamento. La notte tra il 29 e il 30 settembre erano stati ricoperti di scritte – vergate in nero con una bomboletta spray – sia la segnaletica verticale sia i cordoli in cemento della rotatoria situata tra via Corradini, via Ariosto e via Venturi, a due passi dal municipio: Scila, Shila, Schila… Al mattino dopo uno dei tecnici comunali si è presentato in caserma e ha sporto denuncia. I carabinieri hanno subito acquisito dalla polizia locale i filmati delle telecamere collocate in piazza della Repubblica che guardano in direzione della rotonda. Hanno così visto un uomo che intorno alle 4 di notte arrivava a piedi da via Corradini e iniziava a scrivere frasi di vario genere sui cartelli e sulla rotonda stessa. Non solo: si vedeva anche il graffitista improvvisato che parlava con automobilisti di passaggio stupiti dai vandalismi che stava commettendo. I carabinieri, grazie alla targhe, sono risaliti ai testimoni e li hanno convocati in caserma, dove hanno riferito che l’uomo era in stato di alterazione psico-fisica e che raccontava di "avercela" con la rotatoria in quanto lì era morta la sua cagnolina. Da qui all’individuazione del responsabile, il passo è stato veloce: il quarantenne, residente a Bibbiano, è stato denunciato alla Procura reggiana per deturpamento e imbrattamento.