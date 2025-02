"Qui ho aperto la mia attività"

"Dalla Moldavia sono arrivata in Italia – dice Elena Stirbu – per trasformare le difficoltà in opportunità, costruire da zero un’attività con impegno e visione. La determinazione ha guidato ogni passo, tra studio e continua formazione, senza fermarsi mai. L’accoglienza ricevuta si è intrecciata con la volontà di integrarsi, condividere valori, costruire un futuro per sé e la propria famiglia. Lo studio ha aperto nuove strade, conducendo alla scelta imprenditoriale nel settore della salute e del benessere: venticinque anni dopo, il cammino prosegue come naturopata e mental coach. L’erboristeria Sabena ad Albinea, oggi nelle mani di mia figlia, è divenuta un punto di riferimento, mentre il sostegno all’associazione rafforza legami e crescita collettiva".