"Qui lanciano la spazzatura sugli alberi"

Polemiche a Rubiera per alcuni episodi di vandalismo da parte di un gruppo di ragazzini. Il problema è stato segnalato da una cittadina sul gruppo Facebook ‘Sei di Rubiera se…’: "C’è un gruppo di teppistelli (maschi e femmine di 1718 anni circa) che la notte gira indisturbatamente per le vie di Rubiera – scrive amareggiata la cittadina –. Sembra che abbiano preso di mira via Allende. Sabato, dopo mezzanotte, hanno bussato in maniera insistete e ripetutamente il campanello di casa nostra. Eravamo fuori in giardino e dopo un po’ sono venuti in trequattro dalla parte dei giardini a lanciare sacchetti del pattume: prima uno nella siepe e poi un altro sull’albero del mio vicino. Mio marito li ha rincorsi perché sono scappati verso la strada: gli ha detto di smetterla, ma niente da fare. Erano ubriachi". La cittadina sulla pagina social spiega poi che lunedì notte si è verificato un altro spiacevole gesto ai danni sempre della sua abitazione: "Lunedì – racconta – dopo mezzanotte sono venuti con un petardo che hanno fatto esplodere davanti la porta di casa. Abbiamo avvisato i carabinieri". m. b.