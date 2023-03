"Qui l’economia non gira senza impianti sciistici"

"L’attività sciistica è fondamentale per la nostra montagna e gli impianti sono il motore che fanno girare l’economia. Lo vediamo a Cerreto Laghi e a Ventasso Laghi, mentre a Civago e a Ospitaletto, con gli impianti chiusi, in inverno sono paesi che non esistono". Così il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti, replica a Nuccia Mola, Presidente di Legambiente Appennino. "Va bene il progetto ‘Neve Natura’ - prosegue Ferretti -, ma da solo non regge l’economia della montagna durante la stagione invernale. La signora Mola, contraria agli impianti sciistici e all’innevamento programmato, ragiona da ambientalista estremista di una volta, ma oggi le cose sono cambiate. La neve programmata è un riciclo di acqua che non produce alcun danno, anzi rimpingua la falde. Quindi nessun danno all’ambiente e le nuove tecnologie consentono anche un risparmio energetico. Con le stazioni sciistiche ristoranti e alberghi hanno fatto il pieno. Ciò non accade in località dell’alto Appennino prive di impianti".

Il sindaco esprime gratitudine al presidente Bonaccini e all’assessore Corsini per il contributo della Regione all’attività sciistica che, inserita nel ‘Progetto Montagna’, in futuro avrà maggiori opportunità di finanziamenti. "Il Parco Nazionale con il progetto ‘Neve Natura’ ssta facendo una cosa, - aggiunge Ferretti – noi ne facciamo un’altra. Più attività ci sono, maggiori sono le offerte messe in campo dal nostro Appennino e più gente arriva. Solo così può vivere la montagna".

s.b.