"Qui mi sono sentita accolta"

"Mi sono integrata bene, i reggiani sono socievoli". Danjela Grips Vive a Reggio Emilia dal 2017, quando è arrivata con suo marito e la loro bambina di un anno e mezzo. Laureata in Albania in lingua e cultura albanese, ha cercato di far riconoscere il suo titolo di studio in Italia, ma senza successo. "Nel frattempo ho frequentato un corso per operatore amministrativo segretariale e ora sono in attesa di un lavoro".

Oggi è insegnante volontaria nella scuola albanese e segretaria dell’associazione Shqiponja. "Seguiamo bambini dai sei ai tredici anni. Io insegno ai più grandi la lingua standard, che è diversa dal dialetto che parlano a casa". Insieme a lei ci sono altre due maestre. "Qui ho trovato accoglienza e opportunità, senza dimenticare le mie radici"