"Qui polo d’attrazione e dinamicità. Queste realtà lo dimostrano bene"

A suo agio su un trono dorato tra due enormi Babbi Natale, con gli occhi curiosi del ragazzino tra le macchinine per gli autoscontri e progetti fantastici di ottovolanti. È stata una visita sì istituzionale, ma con risvolti ludici quella del governatore Stefano Bonacci a due importanti realtà aziendali della Val d’Enza che coniugano innovazione e creatività: Mondo Verde Garden a Taneto, dove ha inaugurato davanti a un migliaio di persone il Villaggio di Babbo Natale, e dove lo scorso anno sono passati oltre 150mila visitatori da tutt’Italia; e la IEPark a Praticello, leader nella progettazione e costruzione di meravigliose attrazioni per luna park e centri commerciali che nel 2023 è arrivata al 50° anno di attività. Tra le più recenti realizzazioni la giostra a tre piani di Nagasaki, in Giappone.

Bonaccini accompagnato dalle autorità del territorio – tra cui il sindaco Luca Ronzoni – ha visitato le imprese e si è intrattenuto a lungo con i dipendenti, curiosando tra balocchi e giostre. L’imprenditore Andrea Munari ha raccontato la storia della IEPark, fondata da Corrado Munari nel 1965 e trasferitasi a Praticello nel 1973, il cui attuale fatturato è per il 98% realizzato all’estero con export in 115 Paesi. "Un risultato incredibile, che dimostra la dinamicità dell’Emilia Romagna – ha detto Bonaccini – Il percorso che la IEPark ha fatto con dedizione e lavoro è in buona compagnia. La Regione ha esportato 80 miliardi di euro nel 2022 e 43 miliardi nel primo semestre 2023. Ci occorrono lavoratori professionali, per questo abbiamo appena varato la prima legge per attrarre giovani con formazione: chi si trasferisce qui a vivere potrà contare su vantaggi e bonus".

Nel Villaggio ha ricordato come l’Emilia-Romagna "riuscita a diventare uno dei poli turistici d’Europa, facendo leva sul lavoro, l’intuizione e la creatività e aprendo nuove vie, come sta facendo il Mondo Verde".