"Qui sembra ci sia il coprifuoco". La West non molla ma chiede aiuto

Moreno Ferrari è il titolare dell’ormai storico negozio West Lmt. di via Toschi e dopo una precisazione importante sulla serranda abbassata davanti al suo locale ("sono completamente estraneo all’attività qui di fronte, con cui non ho alcuna partecipazione") sottolinea quello che secondo lui è il peccato originale che ha condannato il centro storico: "La sola e unica West al numero 12 festeggia i suoi 50 anni di attività, preparando ancora nuovi progetti e nuove proposte. Il centro è stato sempre attrattivo e vitale, ma il decentramento dei servizi con il conseguente crollo delle persone che circolano in città è stato un errore". Ferrari sa che traffico e inquinamento eccessivi sono tra le ragioni che hanno portato l’amministrazione a optare per Ztl e pedonalizzazioni: "È vero, la transizione ecologica è doverosa, ma prima che una mobilità green sia possibile per tutti, i tempi sono troppo lunghi e le attività commerciali non possono aspettare". Comprende anche le difficoltà e i timori dei locatori, le cui richieste economiche sono spesso al centro del dibattito. Tuttavia "in certi giorni sembra che ci sia il coprifuoco nella nostra via. Mi chiedo come può una città che grazie al bonus facciate si è abbellita con restauri importanti, nuove strade e nuove piazze, ritrovarsi con questa decadenza e tutti questi negozi vuoti. In questo modo il volto di una città che vorrebbe un’attrattiva turistica è seriamente compromesso".

Il titolare di West chiede risposte e responsabilità precise: "Noi commercianti del centro storico siamo in estrema difficoltà e vogliamo essere informati in modo esaustivo sulle azioni che verranno intraprese per contrastare questo degrado. Di questo passo la comunità dovrà prendersi la responsabilità di uccidere le attività commerciali e rendere le strade più vuote e meno sicure, perché i negozi sono importanti. Significa rendere il centro privo di interesse per chi viene da fuori e lontano dalle esigenze degli esercenti e dei cittadini".

Ferrari è convinto che non tutto sia perduto, che il destino dell’esagono non sia segnato a prescindere e che anzi dipenda molto dalla guida che gli sarà data: "Sono fermamente convinto che Reggio Emilia e il suo centro storico siano un piccolo gioiello ricco di bellezze e opportunità che dovrebbero essere valorizzate e non svilite". Tommaso Vezzani