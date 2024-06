"Qui si lavora in sinergia con le altre forze di polizia"

"In questo triennio ho avuto il privilegio di lavorare in un contesto di piena sinergia con i vertici provinciali delle altre forze di polizia". Così il comandante provinciale dei carabinieri Andrea Milani, in occasione del 210° anniversario della fondazione dell’Arma, festeggiato ieri in piazza San Prospero. "Professionisti di altissimo valore umano e professionale – ha continuato – con cui sono stati condivisi sforzi e obiettivi, sotto il sapiente coordinamento del Prefetto. Parimenti sottolineo il privilegio di aver potuto trovare nella Procura magistrati di elevatissima competenza, coordinati dal procuratore Paci con cui mi pregio di condividere il mio cammino professionale da quasi 6 anni, prima a Gioia Tauro e poi qui".