"Qui sono nati i miei bambini"

Arrivata in Italia nel 2008, Seck Codou Gueye ha costruito la sua vita a Reggio, dove lavora come operatrice socio-sanitaria nei servizi domiciliari. "I miei bambini sono nati qui e io mi trovo benissimo. Riesco a essere sia senegalese che reggiana". Da cinque anni è attiva nell’associazione della comunità senegalese, spinta dal desiderio di dare il suo contributo. "Oggi faccio parte della commissione elettorale: ogni anno in Senegal si organizzano le elezioni presidenziali e anche noi all’estero votiamo. Il mio compito, come volontaria, è segnalare eventuali anomalie". L’ultima tornata ha visto un’adesione altissima: "Hanno votato 400 senegalesi". Per Seck l’associazione "è come una famiglia".