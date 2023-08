Quindicenne ferito alla gamba a Brescello: Croce Azzurra e Ospedale di Guastalla in soccorso

Un ragazzino di 15 anni ha riportato traumi ortopedici piuttosto seri a caviglia e omero di una gamba, venuta a contatto con una rampa in metallo usata per il caricamento di piccoli veicoli da lavori sui camion. E’ accaduto ieri mattina verso le 11 nella zona sportiva di via don Alberici a Brescello, non distante dall’isola ecologica del paese. Il ragazzino è apparso dolorante alla gamba rimasta ferita a contatto con la rampa in metallo. Sono arrivati gli operatori della Croce azzurra di Poviglio, raggiunti dall’autoinfermieristica dell’ospedale di Guastalla. Dopo le prime medicazioni, il giovane è stato trasportato alla Pediatria del Maggiore di Parma.