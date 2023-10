Quindicenne scappato da Castellarano: mamma: "Ti prego, facci sapere se stai bene"

Non si hanno ancora notizie di Flavio Falcocchio (foto), il quindicenne scappato di casa lo scorso 4 ottobre. La famiglia ha chiesto, se qualcuno dovesse vederlo in giro, di chiamare direttamente i carabinieri. Stando agli ultimi aggiornamenti, in questi giorni è stato sempre avvistato tra Reggio e Modena, oltre che a Sassuolo, dove il ragazzo frequenta l’istituto Baggi. Il 4 ottobre la madre, Elena Petrazzuolo, lo ha accompagnato a prendere il bus per andare a scuola, dopodiché non ha più avuto contatti con il figlio. Solo un biglietto, lasciato a casa dal 15enne, in cui Flavio dice di "avere la testa piena di pensieri" e di essere intenzionato ad allontanarsi per un po’. "Caro Flavio, spero con tutta me stessa che ti arriverà questo messaggio – ha scritto la mamma sui social–. Ho scoperto in questi duri giorni senza di te che abbiamo tanto amore intorno a noi e che hai tantissimi amici che ti vogliono bene. Capisco la tua necessità di voler stare un po’ da solo, ma ho il bisogno straziante di sapere che sei al sicuro. Qui nessuno è arrabbiato, in qualsiasi modo tu voglia fatti sentire e assicuraci che stai bene. La mamma ti ama tanto e aspetta di poterti riabbracciare".