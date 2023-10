Quindicenne scomparso da Castellarano e ritrovato dopo 5 giorni: cosa è successo

Reggio Emilia, 9 ottobre 2023 - E’ la fine di un incubo per Elena Petrazzuolo, la mamma del 15enne scappato di casa il 4 ottobre. Il 15enne è stato ritrovato, la famiglia lo sta raggiungendo in questi istanti.

Mercoledì scorso il ragazzino, residente a Castellarano, era stato accompagnato dalla mamma alla stazione dei bus per poi raggiungere la sua scuola, a Sassuolo. Da lì in poi, Flavio non ha più avuto contatti con la famiglia. Solo un biglietto, che la madre ha poi trovato a casa, in cui il 15enne diceva di “avere la testa piena di pensieri” e che si sarebbe allontanato per qualche giorno.

Nei giorni immediatamente successivi la segnalazione della sua scomparsa, fatta dalla famiglia tramite i social, c’erano stati diversi avvistamenti, tutti nella zona compresa tra Reggio, Modena e Sassuolo.

"Capisco la tua necessità di voler stare un po’ da solo, ma ho il bisogno straziante di sapere che sei al sicuro. Qui nessuno è arrabbiato, in qualsiasi modo tu voglia fatti sentire e assicuraci che stai bene” aveva scritto la madre su Facebook, nella speranza che il suo messaggio arrivasse al figlio. Fino a stamattina, quando finalmente ha potuto riabbracciarlo.