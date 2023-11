"Quindici anni per fare la diga? Un’assurdità"

"Turazza si è giustamente cautelato. Ma se veramente si volesse fare la diga, con i mezzi di oggi la si farebbe in circa metà del tempo". Così Lino Franzini, presidente del Comitato per la Diga di Vetto ed ex tecnico Enel specializzato in costruzioni, commenta la previsione del direttore della Bonifica dell’Emilia Centrale, Domenico Turazza, sui tempi di realizzazione del bacino, stimati attorno ai 15 anni.

"Ora è stato richiesto uno Studio di Fattibilità: quanto durerà? – si chiede Franzini –. Il Progetto di massima per i pareri ministeriali, quanto durerà? Il Progetto Esecutivo? La gara d’appalto? A mio avviso durerà fino a quando l’agroalimentare di Reggio e Parma sarà finito; i paesi montani morti, spopolati e dissestati; la Valle dell’Enza alluvionata e al buio per mancanza di energia". E aggiunge: "Nel novembre 1992 il Ministro dell’Ambiente Carlo Ripa di Meana espresse parere positivo alla ripresa dei lavori della diga, scrisse una raccomandata a Regione, Consorzi e altri, ma qualcuno non ha mai provveduto agli adempimenti richiesti e i lavori non sono ripresi".

Nel merito invece dei costi, è Franzini a fare un’ipotesi: "L’invaso sull’Enza potrebbe costare circa 250 milioni di euro". E ricorda che il progetto Marcello (i lavori iniziarono ma furono sospesi il 16 agosto 1983) prevedeva una diga da 130 mln mc (utilizzabili 93, perché 30 erano di laminazione per evitare le esondazioni a valle). Il costo allora era di "97 miliardi di vecchie lire, diciamo 50 milioni di euro, costantemente aggiornato dal Ministero: nel 2011 era di 110 milioni di euro. Ora è sicuramente più che raddoppiato e si aggira appunto attorno a 250 milioni".

Francesca Chilloni