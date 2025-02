Quinta Parete porta in scena il disagio che si prova nel vivere la nostra epoca

Stasera alle 20,30 al teatro di Casalgrande va in scena "Beati voi che pensate al successo. Noi pensiamo solo alla morte e al sesso", nell’ambito della rassegna Off a cura di Quinta Parete. Guidata dalla regia di Alessandro di Murro, gli attori sono Jacopo Cinque, Alessio Esposito, Amedeo Monda e Laura Pannia, con musiche di Enea Chisci. Uno spettacolo che rappresenta il disagio che proviamo nel vivere la nostra epoca. Ci sentiamo inermi, senza bussola. Le categorie per conoscere noi stessi si moltiplicano, senza che ci aiutino a spiegare ciò che ci circonda. E’ la nostra storia raccontata su un divano, il nostro quaderno di appunti, il nostro libro di poesie. Apparteniamo a una generazione che vuole fuggire rimanendo seduta sul divano.