"Quirino a Correggio: cosa cambia il 2 ottobre"

Dal 2 ottobre riprende il servizio di trasporto pubblico locale "Quirino" a Correggio, ma con alcune modifiche a fermate del percorso che interessano il centro storico (per evitare il passaggio in corso Mazzini, non consentito il mercoledì quando è allestito il mercato) e il nuovo centro commerciale in via Vecchia Ferrovia. La fermata di corso Mazzini sarà spostata in piazzale Carducci, mentre quella del teatro Asioli viene collocata in via Principato di Correggio. Viene inoltre istituita una nuova fermata in prossimità del nuovo supermercato Conad Superstore di viale Vecchia Ferrovia, che non era prevista in passato.

Quirino è un servizio di trasporto urbano che collega il centro storico e la prima periferia di Correggio, pensato soprattutto per raggiungere servizi come ospedale, Cup, municipio, ufficio postale, banche, assicurazioni, cimitero, negozi. Gli spostamenti delle fermate riguardano variazioni di poche decine di metri rispetto al passato. "Quirino resta un servizio importante – commenta il sindaco Fabio Testi – per i cittadini che si spostano dal centro alla periferia, senza ricorrere all’auto".