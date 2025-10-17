L'altra guerra

Sergio Gioli
L'altra guerra
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Omicidio suicidioGiocatore Virtus arrestatoPadre AntonelliGianluca SoncinMamma recordDerby vietato
Acquista il giornale
Cronaca"Quota dalle tasse sul gioco? No, grazie. La ludopatia è una piaga sociale"
17 ott 2025
CRISTINA DEGLIESPOSTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. "Quota dalle tasse sul gioco? No, grazie. La ludopatia è una piaga sociale"

"Quota dalle tasse sul gioco? No, grazie. La ludopatia è una piaga sociale"

"Archiviazione per mancanza di colpa grave". E’ quanto disposto dalla procura della Corte dei conti regionale nei confronti dell’ex sindaco...

"Archiviazione per mancanza di colpa grave". E’ quanto disposto dalla procura della Corte dei conti regionale nei confronti dell’ex sindaco...

"Archiviazione per mancanza di colpa grave". E’ quanto disposto dalla procura della Corte dei conti regionale nei confronti dell’ex sindaco...

"Archiviazione per mancanza di colpa grave". E’ quanto disposto dalla procura della Corte dei conti regionale nei confronti dell’ex sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi (foto) e della sua giunta, allora composta dal vice Matteo Sassi e dagli assessori Serena Foracchia, Natalia Maramotti e Alex Pratissoli. Archiviate anche le posizioni del responsabile del servizio finanziario del Comune (tuttora nell’ente) Monica Prandi e degli allora revisori Stefano Ferri, Giovanni Piccinini e Barbara Guidi. Tecnici e amministratori erano finiti nel radar per un presunto danno erariale di 625mila euro, collegato alle vicende del processo penale Appaltopoli che, in primo grado, ha registrato le condanne di altre quattro persone.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata