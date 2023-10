La rabbia dei residenti di Reggio Emilia: “Odori, rumori e inquinamento dal mega impianto”

Reggio Emilia, 1 ottobre 2023 – “Non siamo un soggetto politico, non vogliamo essere strumentalizzati, vogliamo essere ascoltati senza pregiudizi. Siamo la parte debole che paga di persona. Chiediamo rispetto".

I cittadini che abitano in prossimità del nuovo stabilimento Forsu di Gavassa – il mega impianto di Iren creato per trasformare in metano e compost la Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano – vogliono sapere che fine ha fatto l’esposto presentato in Procura il 22 giugno scorso, relativo all’inquinamento del Cavo Fiumicello.

"Avevamo dato l’allarme, vicino al canale l’aria era irrespirabile. Erano intervenuti i carabinieri e tecnici di Arpae per prendere dei campioni", ricordano gli abitanti. Il Movimento 5 Stelle aveva presentato l’esposto. "Ma non ne abbiamo saputo più niente".

E sul rumore? In via ufficiale tutto tace nonostante la lettera inviata dai legali dei cittadini a Comune e Arpae: "L’impianto non rispetta né i limiti assoluti di emissione (50 dBa) né il differenziale notturno di 3 dBa", aveva segnalato in luglio il pool di avvocati. "Il superamento dei limiti, accertato in un arco di tempo di circa un mese, crea forti disagi al riposo notturno".

Non senza difficoltà, cercando di racimolare qualche documento online – vengono pubblicati tra decine e decine di altri, difficile trovare ciò che si cerca – il Comitato ha saputo che Arpae ha chiesto ai responsabili di intervenire sulle ore di funzionamento delle torce (le fiaccole che bruciano il metano di scarto); soprattutto, che in novembre è prevista la sostituzione dei ventilatori assiali con ventilatori installati a terra; questi infatti "hanno maggiore robustezza e garantiscono una possibilità di insonorizzazione più efficace".

Non si è saputo nient’altro. "Cioé – sottolineano i cittadini, riuniti nel salone parrocchiale di Gavassa – tu crei un mega stabilimento che fa odore di pattume, emette della Co2, ti tiene sveglio la notte, di tanto in tanto tanto inquina un canale per l’irrigazione e non ti senti in dovere di dare delle spiegazioni? C’è un problema enorme di trasparenza".

La vita di questi concittadini è cambiata da quando l’impianto ha acceso le ventole, e nelle case arriva notte e giorno un rumore sordo, a bassa frequenza; da quando nell’aria si avverte un tanfo che preoccupa gli imprenditori agricoli che producono latte di qualità per il Parmigiano Reggiano ("e se poi il mio latte dovesse creare delle fermentazioni?", la domanda); da quando, ciclicamente, in un canale che si perde nelle campagne verso Correggio finisce un liquido marrone, oleoso, che fa lacrimare gli occhi e irrita la gola.

"Siete un numero sacrificabile", si sono sentiti dire nel corso di una riunione. Quando l’impianto è stato inaugurato, in giugno, questi stessi cittadini erano a bordo strada, con i loro cartelli, a reclamare chiarezza, trasparenza e diritto alla salute. A vivere come prima. "E’ passato un automobilista e ci ha gridato: ‘andate a lavorare!’".

Il lavoro del Comitato è partito da lontano, con lo studio delle carte e il coinvolgimento di esperti: "Abbiamo il merito di aver indotto Arpae a chiedere al proponente più di 75 modifiche e integrazioni e quindi a rigettare il primo progetto perché non conforme. Abbiamo sempre messo in luce le contraddizioni e ottenuto che il cosiddetto ‘compost di qualità’ non venga utilizzato nel comprensorio del Parmigiano Reggiano".

In questi mesi i cittadini non si sono dati per vinti. Si sono rivolti a un ufficio legale (per via del rumore), mentre il M5s ha presentato l’esposto-denuncia (per l’inquinamento del canale). E poi hanno i residenti hanno tepestato gli uffici comunali di segnalazioni puntuali: dobbiamo tenere le finestre chiuse, odori nauseanti...

Qualche risposta dell’Ufficio tutela ambientale è significativa. Il 9 agosto scorso il Comune risponde ad una segnalazione: "Arpae dice guasto ventilatore E3 che non convoglia al camino di aspirazione". Il 16: "Guasto al ventilatore dell’emissione E3". Il 24 agosto: "Arpae ha controllato l’aspiratore E3 ed è riparato e funzionante ma cedimento pannelli strutturali". I cittadini si chiedono: "C’è stato un cedimento interno e nessuno si è sentito in dovere di dare una spiegazione alla città?".

Della difficile convivenza col mega impianto si parlerà nel corso di una commissione straordinaria promessa dal Comune. "Speriamo si faccia presto. E che sia pubblica".