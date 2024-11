Rabitti in Nazionale. Baby Koala, che brave!

Simone Rabitti in azzurro sulle pedane della Coppa del Mondo paralimpica. C’era anche lo spadista dell’Ama Scherma Koala di Reggio tra i 16 atleti in carrozzina che hanno vestito la divisa della nazionale e hanno rappresentato l’Italia a Pisa, nella grande classica italiana, primo appuntamento del calendario internazionale dopo i Giochi di Parigi 2024. La delegazione azzurra era guidata dal coordinatore Dino Meglio e, per la spada, dal Ct Francesco Martinelli. Per Rabitti (fotina) è stata la prima esperienza in Coppa del Mondo, accompagnato dal maestro dell’Ama Koala Massimo Bertacchini. Lo schermidore reggiano ha gareggiato nella categoria B della competizione. Il torneo è cominciato con le due vittorie nei sei assalti della fase a gironi (5-2 contro Farraj, Kuwait e 5-3 contro Atzolidakis, Grecia). Quindi l’incontro del tabellone principale ad eliminazione diretta perso contro il compagno della nazionale Davide Costi (15 – 8). Alla fine, “Rabbo” ha ottenuto il 22° posto: per lui la grande emozione di gareggiare con alcuni degli atleti più forti del mondo e la consapevolezza del livello raggiunto grazie all’impegno e al costante lavoro.

A Ravenna, la squadra degli Under 14 dell’Ama Reggio ha partecipato al Torneo “Lame d’Autunno”. Bottino ricco per i baby Koala (foto), nelle diverse categorie: secondo posto per Luna Vanacore, terzo per Lucia Tripoli, Emanuele Spaggiari e Leonardo Matera. Sesta Allegra Manghi. In finale Lavinia Pedroni, Sergio Cucchi, Ginevra Bonfrisco e Bianca Carapezzi. In pedana anche il piccolo Jacopo Vasumini.