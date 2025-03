"Raccogliamo dei fondi per aiutare Boniburini"

Continua la gara di solidarietà a favore di Fabio Boniburini. Al termine del consiglio comunale di lunedì sera il vicesindaco Bruno Aleotti ha aggiornato sugli ultimi sviluppi della situazione dello sfortunato turista 68enne, ricoverato in gravi condizioni in una clinica privata di Manila dopo essere stato trovato esanime per strada. I costi del ricovero del montecchiese sono elevatissimi, anche se la Farnesina è riuscita ad ottenerne una significativa riduzione. Il problema è che il montecchiese, a causa delle sue condizioni, non può essere rimpatriato su un normale aereo di linea; occorre un aereo attrezzato, ma il prezzo è proibitivo. Per questo è in atto una mobilitazione per poterlo aiutare.

Solidarietà per Fabio arriva anche dal consigliere della lista civica Viviamo Montecchio, Luigi Rocca, che si mette a disposizione per collaborare e trovare una soluzione. "In una città piccola come Montecchio il senso di comunità e la solidarietà assumono valenza particolare", afferma Luigi Rocca, consigliere della lista civica Viviamo Montecchio. "Credo sia importante, sia a livello comunale, che attraverso sottoscrizioni e sponsor, fare il possibile per aiutare la famiglia ad affrontare i costi di degenza e rimpatrio, quando possibile. Mi offro anche di collaborare con il vicesindaco Aleotti, sicuramente sensibile alla causa, nel chiedere aiuto all’ex datore di lavoro del nostro concittadino".

Anche sui social si moltiplicano gli appelli ad aprire delle sottoscrizioni. "Fabio è un amico ex collega, volontario Auser - scrive sui social Neddy Manfredini - . La famiglia ha aperto una sottoscrizione per aiutarlo a rientrare in Italia. Chiedo a qualcuno di Auser se possono organizzare una raccolta per aiutare Fabio a rientrare e curarsi a casa sua.". La figlia Dagmar è sempre più preoccupata, spera che si possa risolvere al più presto questa difficile situazione. "Averlo in Italia al più presto significa farlo recuperare quanto prima". Ed è quello che si augurano tutti.

Nina Reverberi