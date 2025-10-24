Raccogliere i rifiuti dai parchi?. Ci pensano... i politici locali

Quante volte avete sentito la gente sfogarsi contro i politici, con il classico "Andate a lavorare"? Bè, ci ha pensato il gruppo di volontari Reggio Emilia Ripuliamoci a far passare questo sfogo dalle parole ai fatti, coinvolgendo i politici locali in un’iniziativa davvero lodevole denominata ‘Challenge dei rifiuti’. "L’idea è nata a settembre – dicono i volontari, abbiamo deciso di lanciare una sfida alla politica: una sorta di provocazione che ha lo scopo di far toccare con mano il grosso problema degli abbandoni. La Challenge è aperta a tutti i gruppi politici, mentre la nostra funzione sarà di supporto con materiali, organizzazione e fungeremo da ‘arbitri’".

Gli esponenti del Movimento 5 Stelle hanno già aderito, svolgendo la prima raccolta, mentre a breve sarà il turno degli esponenti di Coalizione Civica. Speriamo che anche gli altri gruppi aderiscano a questa iniziativa che ha lo scopo principale di prendersi cura della città, organizzando una raccolta ad hoc per ogni gruppo politico aderente".

Come detto, gli esordienti in questa sfida sono stati i politici del M5s che hanno preso parte con piacere all’iniziativa e sabato 18 ottobre una trentina di pentastellati, coordinati dal gruppo Ripuliamoci, hanno ripulito alcune vie del centro storico, Parco Cervi ed una parte di Parco del Popolo, armati di sacchi e pinze.

In tutto sono stati raccolti più di 200 kg di rifiuti, tra i quali diverse bottiglie di vetro conferite nelle campane per la raccolta differenziata. La raccolta si è svolta durante il raduno degli Alpini di Emilia-Romagna e Lombardia, di conseguenza molte persone provenienti da diverse parti dell’Italia hanno potuto ammirare questo nutrito gruppo di volontari prendersi cura della propria città: una bella pubblicità per il nostro territorio.

"Ringraziamo i volontari di Ripuliamoci – dice Tiziana Tornincasa, referente del M5S di Reggio e Provincia – per il lavoro preziosissimo che svolgono sul nostro territorio. Abbiamo accolto con entusiasmo la loro sfida perché crediamo nel suo alto valore civico: è fondamentale educarci alla cura dei beni comuni e contrastare l’abbandono dei rifiuti, una pessima abitudine purtroppo ancora troppo diffusa. Continueremo a promuovere iniziative come questa per sensibilizzare sempre più cittadini su un tema così importante". Anche se stavolta in palio non c’è una poltrona, la sfida fra forze politiche è ufficialmente partita.

Cesare Corbelli