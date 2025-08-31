Raccoglieva firme per la sicurezza stradale

La magistratura reggiana ha già concesso il nullaosta per la restituzione del corpo ai familiari, senza disporre degli ulteriori accertamenti medico legali in merito all’incidente accaduto venerdì a Ghiardo di Bibbiano, costato la vita a Eros Smeraldi, 65 anni, ex dipendente Inps, ora in pensione, persona molto conosciuta e stimata che abitava a Reggio Emilia.

I funerali si svolgono martedì alle 11 partendo dalla Casa funeraria Croce verde, in via della Croce verde in città, dove vengono celebrate le esequie nella Sala del commiato, per poi proseguire con destinazione il cimitero nuovo di Coviolo, in attesa della cremazione.

Eros Smeraldi lascia la moglie Daniela, la figlia Laura, il fratello Nicola, nipoti e altri parenti. E anche tantissimi amici.

Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate a opere di bene.

Moltissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando ai familiari.

Fra questi, quello di Coalizione Civica, di cui Eros era attivista e sostenitore: "Con Eros stavamo lavorando a raccolte firme e azioni per la sicurezza stradale nella zona di Reggio Ovest, un impegno che lo vedeva in prima linea con passione, lucidità e determinazione. Proprio mercoledì prossimo avremmo dovuto incontrarci alla cena degli attivisti. La sua assenza lascia una ferita grande e difficile da colmare. Ci stringiamo con affetto e vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore", le parole dei consiglieri comunali e amici Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli.

L’incidente si è verificato verso le 13 a Ghiardo di Bibbiano, con uno scontro tra scooter e auto in via Montesanto.

Le condizioni del conducente del veicolo a due ruote sono apparse da subito critiche.

Sono stati alcuni passanti, che hanno assistito all’incidente, a dare l’allarme ai soccorsi, mobilitando la centrale operativa del 118.

Sono arrivati l’ambulanza, l’autoinfermieristica, l’automedica, raggiunti anche dal personale dell’elisoccorso di Parma.

Ma ogni tentativo di rianimazione è purtroppo risultato del tutto inutile.

Alla guida dell’autovettura, una Fiat Panda, si trovava una donna residente a Bibbiano, rimasta fisicamente illesa ma comunque sotto choc per quanto accaduto.

Sono ovviamente ancora tutte da verificare le cause dell’incidente stradale.