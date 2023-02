Sono aperte le adesioni al progetto "La Bottega degli orti" per il 2023 a Boretto. Le adesioni si raccolgono stamattina dalle 10 alle 12 in via don Minzoni a Santa Croce, con un incaricato che fornisce indicazioni legate all’attività. Per ottenere la concessione di un lotto di "orto pubblico" occorre essere residenti nel Comune di Boretto e non essere in possesso di un proprio terreno agricolo destinato alla coltivazione. L’iniziativa rientra nell’ambito degli orti sociali.

