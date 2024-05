Raccolta alimentare. Domani la giornata in tutti i Conad

Domani torna l’appuntamento con la raccolta alimentare Dona una Spesa promossa da Conad Centro Nord, per tutti noi un’occasione preziosa per esprimere solidarietà e sostegno alle famiglie in difficoltà economica. L’iniziativa, quest’anno alla quinta edizione è realizzata grazie alla collaborazione fra Conad Centro Nord, il centro di servizio per il volontariato CSV Emilia e il volontariato del territorio. Ancora una volta, l’invito è a unire le forze per affrontare le sfide che la povertà alimentare porta con sé e a farlo aggiungendo al nostro carrello qualcosa in più, per donarlo agli altri. La rete coinvolta in Dona una Spesa testimonia l’importanza di un’iniziativa che nasce a Parma undici anni fa e si è estesa, nell’anno dello scoppio della pandemia del Covide-19, a Reggio Emilia, Piacenza e in tutta la Lombardia, grazie al supporto della Rete dei Centri Servizi per il Volontariato. Un vero esempio di solidarietà diffusa che, solo nella nostra provincia, ha permesso di raccogliere e donare dal 2020 97.103 kg di prodotti di prima necessità, di cui 21.766 kg l’anno scorso.