Raccolta alimentare in favore della Romania con i frati minori

Per tutta la giornata di oggi viene organizzata davanti al Conad di via Emilia a Rubiera, una raccolta alimentare a scopo benefico. I volontari del centro missionario dei frati cappuccini di San Martino in Rio, saranno presenti dalle 8,30 fino alle 20, per la raccolta a favore della Romania. A Sighet, al confine con l’Ucraina è attiva infatti da anni una missione dei frati minori dell’Emilia-Romagna. Con lo scoppio della guerra, la missione sighetana ha aperto le porte anche per accogliere profughi in fuga dall’Ucraina. A Scandiano è attiva pure l’associazione ’Amici di Sighet’ che tiene i contatti con la missione fondata da Padre Filippo Aliani.

gi. fi.