Raccolta alimentare per gli orfanotrofi in Bosnia

Un gruppo di volontari reggiani vicini alla Bosnia, dove da tempo portano portano aiuti umanitari nella zona di Mostar, organizzano per oggi una raccolta alimentare dalle 8 alle 20 davanti al Conad Le Colline di via Luxemburg. Fanno parte dell’associazione "Fabio Vita nel Mondo Odv" che ha sede a Genova, ma che è presente pure nel reggiano, impegnata a sostenere diversi progetti negli orfanotrofi in Bosnia. L’associazione consegnerà gli aiuti nel viaggio programmato nei giorni di Pasqua, dal 5 al 10 aprile.

gi. fi.