Raccolta Capi Invernali a Quattro Castella: Inizia Oggi

Una raccolta straordinaria di capi invernali: la propone la Caritas interparrocchiale di Quattro Castella e Vezzano, per far fronte alle esigenze delle famiglie in difficoltà seguite dalla Caritas e alle emergenze che si presentano al Centro di Ascolto di Puianello. Il centro di smistamento è all’Armadio in via Battisti a Quattro Castella: aperto oggi dalle 15 alle 17; sabato dalle 15 alle 17 e martedì 10 ottobre dalle 9 alle 11 (info 342 0437818). Si cercano indumenti invernali per bimbi, donne e uomini, giacche, lenzuola, coperte e piumoni; capi puliti e in buono stato, già pronti per essere indossati.

f.c.