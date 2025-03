Raccolta differenziata, il bilancio: "Gli abbandoni restano una piaga"

Primo bilancio del comune di Castelnovo Monti sul nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, a un anno esatto dell’entrata in funzione del sistema informatizzato Iren. Per il sindaco Emanuele Ferrari c’è ancora molto da fare per educare i cittadini a questa raccolta.

"Sulla differenziata il dato è positivo in quanto è migliorata molto rispetto a prima – afferma Ferrari –, però c’è ancora molto da lavorare sui rifiuti e sul prezzo. Ci sono persone che non hanno neppure ritirato i cassonetti per il nuovo sistema di raccolta e magari depositando i loro rifiuti nei cassonetti dei comuni limitrofi e questo non va assolutamente bene. Addirittura si registrano ancora abbandoni di rifiuti nelle piazzola o in luoghi remoti, comportamenti scorretti che vengono perseguiti e sanzionati. E’ un problema di recupero della cultura ambientale su cui dobbiamo lavorare parecchio. Ci sono anche i furbetti che non pagano e che solo l’Iren lo può verificare. Se noi tutti rispettassimo le regole del sistema informatizzato, pagheremmo molto meno per una completa raccolta differenziata che non inquina e volta al rispetto dell’ambiente".

L’incontro, aperto alla cittadinanza, si è svolto nella sala del Consiglio comunale con l’intervento del sindaco Emanuele Ferrari e l’Assessore alla manutenzione e patrimonio, ambiente e frazioni Giorgio Severi, presente anche personale ufficio ambiente del Comune e rappresentanti di Iren. L’intento era appunto quello di verificare il funzionamento del nuovo sistema introdotto un anno fa per la raccolta differenziata puntuale dei rifiuti, con l’apposizione nel capoluogo e a Felina dei nuovi cassonetti informatizzati per i rifiuti residui indifferenziati, utilizzabili tramite tessera eco-card, e la raccolta porta a porta in tutte le altre frazioni. A tale proposito è stato organizzato l’incontro pubblico. E’ in corso una verifica sul sistema di tariffazione corrispettiva puntuale e le misure che il comune sta adottando per contrastare i continui abbandoni irregolari di rifiuti.

Settimo Baisi