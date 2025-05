Raccolta firme di Fratelli d’Italia

Il Circolo Fratelli d’Italia di Rubiera sarà presente tutti i sabato e domenica di maggio, dalle 9 alle 13,30 in centro, per la raccolta firme per l’aumento dei ticket sanitari. Una misura attuata a livello regionale che ha suscitato diverse polemiche.

"Un’iniziativa promossa dal gruppo consigliare in Regione Emilia Romagna e accolta di buon grado da tutti noi". "Spesso ci hanno raccontato la Sanità Regionale come un’eccellenza, come un virtuosismo - spiega Matteo de Vita, capogruppo in Consiglio a Rubiera e presidente del Circolo cittadino - ma si sono sempre dimenticati di dirci i debiti fatti".

"Quest’anno veniamo a conoscenza di un buco di 200milioni per la Sanità – conclude il capogruppo – e a pagare ahimè sono sempre i cittadini".