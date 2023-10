Raccolta fondi a Albinea per Santa Maria Nuova Il Comitato Reggio in Salute organizza un banchetto al parco di Borzano di Albinea per raccogliere fondi per la Rianimazione del Santa Maria Nuova. Prodotti del forno Antica Bontà, Gastronomia Piccinini e Mazzini Garden saranno in vendita dal mattino alla sera.