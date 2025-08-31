Raccolta fondi per la regina del Po: “Salverò la motonave Stradivari”

Reggio Emilia, 31 agosto 2025 – La gente del Po si mobilita per la motonave Stradivari, una delle maggiori imbarcazioni da turismo che solcano il Po che, partendo dal pontile Giudecca di Boretto, nella Bassa Reggiana, porta nelle golene non solo turisti, ma anche studenti e gruppi di giovani, divulgando la storia del Grande fiume e raccontando le tradizioni antiche di pontieri, scariolanti, pescatori e barcaioli.

Ora la motonave, varata nei cantieri di Cremona nel lontano 1975, condotta dal capitano Giuliano Landini, ex campione di motonautica, rischia di doversi fermare, in quanto entro fine anno deve essere sottoposta a un collaudo tecnico, che prevede anche interventi di manutenzione dal costo piuttosto ingente. "Entro dicembre – conferma Landini – la Stradivari, la più grande imbarcazione per acque interne d’Italia, dovrà affrontare un collaudo tecnico. Per continuare a navigare ho dato vita a un crowdfunding attraverso una piattaforma online: si tratta di un processo collaborativo dove più persone contribuiscono con somme di denaro, anche piccole, per finanziare un progetto, uno strumento di raccolta fondi che può riguardare iniziative imprenditoriali, sociali, culturali o personali". Nei giorni scorsi proprio dalle pagine del Carlino è stato lanciato l’appello in anteprima. E i risultati non mancano. La notizia, infatti, ha mobilitato alcuni imprenditori e perfino gruppi di cittadini e associazioni, sulla sponda emiliana e lombarda, pronti a organizzare cene ed eventi per dare una mano alla Stradivari, che la gente del Po intende vedere solcare le acque del fiume ancora per molti anni. E si cercheranno anche finanziamenti pubblici, legati ai bandi per attività svolte nel turismo e nella didattica, grazie pure alle attività svolte con scolaresche e giovani che periodicamente seguono lezioni di storia e di ambiente proprio sull’imbarcazione ancorata a Boretto. Il battesimo ufficiale della Stradivari avvenne il 7 giugno 1975. Una nave della lunghezza di 61,80 metri, larga 9,50, a pieno carico disloca 300 tonnellate, con un’immersione di 90 centimetri, una velocità di crociera di 15 nodi e 400 persone di capienza. In occasione del varo, l’armatore sottolineò l’importanza dello sfruttamento turistico del Po. Tra alterne fortune e problemi economici per gli alti costi di gestione e la scarsa diffusione del turismo fluviale, l’avventura cremonese della Stradivari terminò nel 1993, quando la motonave fu venduta a una società mantovana. Dopo altre vicissitudini, fu acquistata da due società di Boretto. E dal 2002 ne è diventato capitano Giuliano Landini, che oggi continua con la stessa passione di sempre a far scoprire il Grande Fiume a coloro che si imbarcano sulla motonave.