Raccolta fondi nelle scuole per la Romagna

Il sistema scolastico reggiano scende in campo per aiutare la Romagna e i suoi nidi colpiti dall’alluvione: l’Istituzione nidi e Scuole d’Infanzia, Reggio Children e Fondazione Reggio Children lanciano una raccolta fondi a favore del Comune di Cesena e in particolare del nido ‘Ippodromo’, che ha visto cortile e infrastrutture esterne danneggiati da acqua e fango. La campagna coinvolge tutte le scuole 0 – 6 del territorio di Reggio Emilia e le donazioni, detraibili, si potranno fare online attraverso la piattaforma ‘Donorbox’ o tramite bonifico a ‘Fondazione Reggio Children ETS’ (IBAN: IT92A0306909606100000179978 - BIC: BCITITMM) indicando come causale "Solidarietà Scuole Romagna". Il sistema educativo reggiano ha avviato anche, assieme ai Comuni di Cattolica e Modigliana, un percorso di co-progettazione pedagogica per favorire l’elaborazione del trauma da parte dei bambini. Nasceranno laboratori e atelier "per offrire – spiega Gigliola Venturini, preside dell’Istituzione nidi e scuole d’infanzia – chiavi di interpretazione dello sconvolgimento naturale di cui sono stati testimoni". L’assessora Raffaella Curioni vuole invece fare un confronto: ""A fronte di un Governo che tergiversa, Reggio Emilia come sempre scende in campo"

to.ve.