Raccolta fondi per aiutare Regina

È pienamente riuscita l’operazione di raccolta fondi per sostenere il progetto benefico a favore di Regina, la bimba di quattro anni, di Reggio Emilia, la quale necessita di un delicato intervento chirurgico da parte di una equipe medica americana per affrontare e sconfiggere una rara malformazione ossea. Grazie a questa operazione, infatti, Regina potrà camminare ancora con le sue gambe, in modo autonomo. L’associazione Arnia, grazie alla realizzazione di uno spettacolo proposto nei giorni scorsi al teatro di Guastalla col concerto di Marina Santelli, ha permesso di raccogliere una somma di 9.500 euro, già giunta a destinazione con una consegna formale del contributo. Gli organizzatori hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, augurando tutto il bene possibile alla piccola Regina.